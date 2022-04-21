Мариуполь могут деблокировать военные, но нужно больше оружия: Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что деблокада Мариуполя может произойти военным путем, но самим это сделать сложно - нужно больше оружия.

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21 апреля во время брифинга по итогам встречи с премьерами Испании Педро Санчесом и Дании Мэтте Фредериксен президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Мариуполь готовятся деблокировать военным путем.

"Сложно сказать, что можно делать с людьми, которым безразлично. Может подчеркнуть, что деблокирование Мариуполя, как и других городов, возможно несколькими путями. Есть военный путь. К нему нужно готовиться. И мы готовимся", - сказал Зеленский.

По его словам, для реализации этого варианта по деблокированию Мариуполя необходима помощь партнеров. Он уточнил, что нужно оружие и над этим уже работают.

Напомним, ранее сегодня российские захватчики устроили новую атаку на завод “Азовсталь” - его территорию бомбят и обстреливают несмотря на то, что в помещениях завода все еще находятся гражданские.

Еще ранее в этот день президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны России Сергею Шойгу отменить штурм промзоны в Мариуполе, поскольку не считает его целесообразным.