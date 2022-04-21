Маріуполь можуть деблокувати військові, але потрібно більше зброї: Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що деблокада Маріуполя може відбутися військовим шляхом, але самим це зробити складно – потрібно більше зброї.

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21 квітня під час брифінгу за підсумками зустрічі з прем'єрами Іспанії Педро Санчесом та Данії Метте Фредеріксен президент України Володимир Зеленський повідомив, що Маріуполь готуються деблокувати військовим шляхом.

"Складно сказати, що можна робити з людьми, яким байдуже. Може наголосити, що деблокування Маріуполя, як і інших міст, можливе декількома шляхами. Є військовий шлях. До нього треба готуватися. І ми готуємось", - сказав Зеленський.

За його словами, для реалізації цього варіанту з деблокування Маріуполя потрібна допомога партнерів. Він уточнив, що потрібна зброя і над цим уже працюють.

Нагадаємо, раніше сьогодні російські загарбники влаштували нову атаку на завод "Азовсталь" - його територію бомбардують і обстрілюють попри те, що у приміщеннях заводу все ще знаходяться цивільні.

Ще раніше цього дня президент РФ Володимир Путін наказав міністру оборони Росії Сергію Шойгу скасувати штурм промзони у Маріуполі, оскільки не вважає його за доцільне.