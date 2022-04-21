Оккупанты бомбят “Азовсталь”: вопреки приказу Путина отменить его штурм

Советник мэра Мариуполя сообщил о бомбардировках и обстрелах территории завода “Азовсталь”, где сейчас продолжают скрываться от российских военных мирные жители.



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21 апреля российские захватчики устроили новую атаку на завод “Азовсталь” - его территорию бомбят и обстреливают несмотря на то, что в помещениях завода все еще находятся гражданские. Об этом в своем телеграм-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь сейчас. Прямо сейчас происходит бомбардировка и обстрел территории Азовстали.В то же время проходят бои в районе трамвайного депо, находящегося на значительном расстоянии от территории "Азовстали", - пишет Андрющенко.

По его словам, все это происходит вопреки объявлению зеленых коридоров. Поэтому можно не сомневаться, что россияне запланировали уничтожение всех, кто скрывается на "Азовстали".

Напомним, ранее сегодня президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны России Сергею Шойгу отменить штурм промзоны в Мариуполе, поскольку не считает его целесообразным.