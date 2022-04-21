Окупанти бомбять "Азовсталь": всупереч наказу Путіна скасувати його штурм

Радник мера Маріуполя повідомив про бомбардування та обстріл території заводу “Азовсталь”, де зараз продовжують ховатися від російських військових мирні жителі.



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21 квітня російські загарбники влаштували нову атаку на завод "Азовсталь" - його територію бомбардують і обстрілюють попри те, що у приміщеннях заводу все ще знаходяться цивільні. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь зараз. Прямо зараз відбувається бомбардування та обстріл території Азовсталі. Водночас відбуваються бої в районі трамвайного депо, що знаходиться на значній відстані від території "Азовсталі", - пише Андрющенко.

За його словами, все це відбувається всупереч оголошенням зелених коридорів. Тому можна не сумніватися, що росіяни запланували знищення всіх, хто ховається на "Азовсталі".

Нагадаємо, раніше сьогодні президент РФ Володимир Путін наказав міністру оборони Росії Сергію Шойгу скасувати штурм промзони у Маріуполі, оскільки не вважає його за доцільне.