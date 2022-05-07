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Из "Азовстали" эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей
Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что 7 мая всех женщин, детей и пожилых людей эвакуировали из "Азовстали" в заблокированном Мариуполе.
"Приказ президента выполнен: все женщины, дети и пожилые люди из Азовстали эвакуированы. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена", - написала министр в своем Facebook.
Однако, на территории завода остаются украинские военные, защищающие территорию предприятия от российских войск, превосходящих количество. Среди украинцев много раненых.
Напомним, эвакуация из заблокированного оккупантами предприятия проводилась несколько дней при поддержке ООН и Красного Креста.Подписывайтесь на наш Telegram канал
При этом захватчики не переставали открывать огонь по "Азовстали", люди уезжали под обстрелами, враг постоянно нарушал режим прекращения огня.