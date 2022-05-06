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В Мариуполе из "Азовстали" эвакуировано еще 50 гражданских, - Верещук
Во время эвакуации с завода "Азовсталь" в Мариуполе в пятницу, 6 мая, удалось спасти 50 женщин, детей и пожилых людей.
Об этом сообщила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"Сегодня мы проводили эвакуацию гражданских из "Азовстали". На обратном пути должны были забрать людей на "Порт Сити". К сожалению, не успели. Потому что целый день колонна была вынуждена стоять возле "Азовстали". Там происходили бои и другие провокации. Враг постоянно нарушал режим прекращения огня. Поэтому эвакуация проходила крайне медленно. Однако сегодня нам удалось вытащить из "Азовстали" 50 женщин, детей и пожилых людей", - рассказала Верещук.
Министр также сообщила, что следующая эвакуация из Мариуполя состоится в субботу, 7 мая.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Если все будет по плану, в 17:00 на "Порт Сити" будут автобусы, которые отвезут людей в Безымянный. Там люди из "Порт Сити" присоединятся к нашей колонне из "Азовстали", которая на следующий день отправится в Запорожье", - добавила Ирина Верещук.
Напомним, 6 мая в Мариуполе на территории завода "Азовсталь" начался третий этап эвакуации мирных жителей при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста.