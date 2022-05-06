Вырваться из оккупации. Как украинцы преодолевают тысячи километров через вражескую территорию и минные поля

У жителей временно захваченных городов и сел на юге Украины есть два варианта, как выбраться из оккупации: выехать на территорию, подконтрольную ВСУ, пересекая линию фронта, или уехать в третьи страны через РФ.

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Из Мелитополя через Крым и Москву в Латвию

Наш первый герой Павел прожил в Мелитополе большую часть своей жизни. Мужчина рассказывает, что до 24 февраля верил в дипломатическое решение конфликта, а после начала полномасштабного вторжения надеялся, что война надолго не затянется. Поэтому в оккупированном городе находился около месяца. Больше всего украинца поразило чувство безнаказанности российских солдат.

"Однажды я увидел, как возле моего подъезда российские военные скрутили мужчину. Не за что-то, а просто так. Позже я узнал, что его вывезли за город копать окопы. Его спокойно могли и убить, они многих убивали, и им за это ничего не будет. Ведь у них есть автомат, а сейчас в оккупированном Мелитополе все решает сила", — рассказывает мужчина, вспоминая первые недели войны.

Павел с женой рассматривали сначала вариант выехать на территорию, подконтрольную ВСУ. Узнали, что перевозчики берут за такую услугу около 8 тысяч гривен с человека. При этом ехать очень опасно, подчеркивает мужчина, ведь по всей линии фронта постоянно идут бои. В итоге решили ехать вместе с друзьями через Крым. До "Чонгара" доехали спокойно, на самом блокпосте супруги с друзьями простояли 14 часов.

"Всех мужчин раздевали. Россияне искали мозоли на теле от бронежилетов, татуировки и другие опознавательные знаки, характерные для военных. Тщательно смотрели телефон. На блокпосте нужно молча делать все, что они скажут, иначе могут расстрелять или отправят сидеть в яме (обычная глубокая яма, из которой невозможно выбраться)", — вспоминает Павел.

Мужчина советует всем, кто будет проезжать российский блокпост, удалять все фото с телефона, но не сбрасывать к заводским настройкам — это вызовет подозрение. По словам Павла, лучше все же давать "пограничникам" загранпаспорт. Мужчина же предоставил внутренний паспорт, поэтому теперь у него нет отметки о выезде из Украины. В Крыму украинцы старались объезжать населенные пункты и ночевали только в машине. С собой брали доллары, которые смогли поменять на рубли и купить бензин.

Первый раз украинцы арендовали жилье в Краснодаре, где столкнулись с первым негативом со стороны россиян. Владелец хостела резко высказывал свое негативное отношение к Украине в целом и к украинцам в частности .

"Его хостел был в очень плохом состоянии, стены были в плесени. К нам он был агрессивно настроен. Когда мы уходили, он нам сказал, что "от украинцев одни проблемы", — рассказал Павел.

Уже из Краснодара супруги быстро добрались до Москвы по платным магистралям. В Латвию пара въехала через таможенный пункт "Бурачки", на границе украинцы простояли 36 часов — ждали свою очередь.

В целом такая эвакуация обошлась супругам в $200 (на бензин), в эту сумму не входит проживание и питание. В Мелитополе Павел оставил хорошую работу, недвижимость и, конечно, много планов на жизнь, которую теперь придется начинать с чистого листа в Европе.

Эвакуация из Таврийска через Херсон по полям и заминированным дорогам

Из оккупированного Таврийска Херсонской области Дарья с мужем и двумя детьми (один ребенок проходит реабилитацию после лечения СМА) 15 часов добиралась до подконтрольной ВСУ территории. Из родного города семья несколько часов ехала в Херсон, выбрав самый короткий маршрут через четыре блокпоста: Маячанский, Днепряны, выезд Левые Саги, Антоновский мост.

"Вопросы одинаковые, проверка документов, багажника. Военной техники даже по ТВ так много не видела, особенно в Новой Каховке. По пути встретили разбитые военные машины, обгорелые танки, ракетные установки и БТРы, разбитый самолет, много обгорелых гражданских машин и разбросанная одежда и обувь на дорогах. Будто кадры из фильма про зомби", — рассказывает Дарья.

Следующий блокпост находится за селом Дарьевска, после него семья поехала полями и грунтовой дорогой. По этому пути уже проехали тысячи машин, отмечает девушка, поэтому свернуть куда-то не туда сложно.

"Далее мы заехали в Снигиревку. Зрелище ужасное, а воздух…. воздуха просто нет. Это скопление дыма, запах пороха и всего горелого. Все магазины и банкоматы вскрыты и обворованы, гражданских почти нет, только мужчины с оружием и куча российской техники. После Снигиревки начались поля с минами, разбитой техникой, очень радует, что техника та же российская. Наши постарались", — вспоминает Дарья.

Девушка советует: когда начнется дорога из бетонных плит, то по ней лучше ехать, не останавливаясь, так как обочины могут быть заминированы . В конце концов семья выехала на подконтрольную ВСУ территорию и сейчас находится в безопасности во Львове.

Российские войска не прекращают вести огонь по всей линии фронта, не дают возможность даже на несколько часов открыть "зеленые" коридоры из многих сел и городов, в том числе Херсонской области. Украинцы бегут с оккупированных территорий под обстрелами, при этом многим удается выехать благодаря волонтерам и помощи украинских военных.