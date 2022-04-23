Войска РФ сорвали эвакуацию из Мариуполя и пытались похитить мирных жителей

Оккупанты снова сорвали эвакуацию из города Мариуполь и угрожая обстрелами пытались вывезти их на территорию оккупированного ими Докучаевска.

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23 апреля российские военные преступники снова сорвали эвакуацию мирных жителей из заблокированного Мариуполя. Об этом сообщил сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

По его словам, в 11 утра по меньшей мере 200 мариупольцев ждали эвакуации в Запорожье. Вместо украинских автобусов к мариупольцам подъехали российские военные и приказали расходиться, потому что сейчас будет обстрел.

В то же время оккупанты подали автобусы на точку возле ТЦ «Метро» (200 метров от согласованной точки эвакуации) и начали погрузку. После погрузки мариупольцам объявили, что «эвакуация» будет только в Докучаевске, то есть на оккупированную территорию. Выйти из автобуса людям не разрешили. В ответ на вопрос, почему так, кафиры ответили: «Националисты обстреляли точку эвакуации».

Напомним, на сегодня, 23 апреля, была запланирована эвакуация женщин, детей и пожилых людей из Мариуполя. Зеленый коридор должен был действовать с 11 часов.

Ранее, 21 апреля, в Мариупольском горсовете заявили о захоронениях в братской могиле в поселке Мангуш возле города Мариуполь, могут быть похоронены от 3 до 9 тысяч мариупольцев.