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Війська РФ зірвали евакуацію з Маріуполя та намагалися викрасти мирних жителів
Окупанти знову зірвали евакуацію з міста Маріуполь та погрожуючи обстрілами намагалися вивезти їх на територію окупованого ними Докучаєвська.
23 квітня російські воєнні злочинці знову зірвали евакуацію мирних жителів з заблокованого Маріуполя. Про це повідомив повідомив радник мера Петро Андрющенко.
За його словами об 11 ранку щонайменше 200 маріупольців чекали на евакуацію до Запоріжжя. Замість українських автобусів до маріупольців підʼїхали російські військові та наказали розходитись, тому що «зараз буде обстріл».
Водночас окупанти подали автобуси на точку біля ТЦ «Метро» (200 метрів від узгодженої точки евакуації) і почали погрузку. Після погрузки маріупольцям оголосили, що «евакуація» буде лише в Докучаєвськ — тобто на окуповану територію. Вийти з автобусу людям не дозволили. У відповідь на запитання, чому так, окупанти відповіли: «Націоналісти обстріляли точку евакуації».Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, на сьогодні, 23 квітня, була запланована евакуація жінок, дітей та літніх людей з Маріуполя. Зелений коридор мав діяти з 11 години.
Раніше, 21 квітня, у Маріупольській міськраді заявили про поховання у братській могилі у селищі Мангуш біля міста Маріуполь можуть бути поховані від 3 до 9 тисяч маріупольців.