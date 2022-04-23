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23 квітня заплановано евакуацію з Маріуполя
Сьогодні влада спробує евакуювати жінок, дітей та літніх людей з Маріуполя.
Про це заявила міністр із реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
У суботу, 23 квітня, почне діяти зелений коридор із 11 години.
Евакуація з окупованого Маріуполя розпочнеться об 11 годині від ТЦ "Порт-Сіті".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Виїзд колони запланований о 12:00 за Маршрутом: Маріуполь-Мангуш-Бердянськ-Токмак-Оріхів-Запоріжжя.
Також згідно із попередньою домовленістю – до колони можуть допустити приватні машини.
При цьому в автобуси пускатимуть лише жінок, дітей та людей похилого віку.
"Звертаюся до наших громадян, які готуються до евакуації сьогодні. Щойно отримали інформацію, що окупанти можуть намагатися паралельно з нами організувати свій коридор для евакуації в Росію. Отже, прошу бути уважними та пильними. Не піддаватися на обман і провокації", - заявила Верещук.
Украънський коридор працює виключно в напрямку Запоріжжя (через Мангуш, Бердянськ, Токмак, Оріхів).