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23 апреля запланирована эвакуация из Мариуполя

23 апреля запланирована эвакуация из Мариуполя

Сегодня власти попытаются  эвакуировать женщин, детей и пожилых людей из Мариуполя.

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Об этом заявила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

В субботу, 23 апреля, начнет действовать зеленый  коридор с 11 часов.

Эвакуация из оккупированного Мариуполя начнется в 11 часов от ТЦ "Порт-Сити".

Выезд колонны запланирован в 12:00 по Маршруту: Мариуполь-Мангуш-Бердянск-Токмак-Орехов-Запорожье.

Также согласно предварительной договоренности – к колонне могут допустить частные машины.

При этом в автобусы будут пускать только женщин, детей и людей пожилого возраста.

"Обращаюсь к нашим гражданам, которые готовятся к эвакуации. Только что получили информацию, что оккупанты могут пытаться параллельно с нами организовать свой коридор для эвакуации в Россию. Прошу быть внимательными. Не поддаваться на обман и провокации", - сказала Верещук.

Украинский коридор работает исключительно в направлении Запорожья (через Мангуш, Бердянск, Токмак, Орехов).

Автор:
Светлана Манько