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23 апреля запланирована эвакуация из Мариуполя
Сегодня власти попытаются эвакуировать женщин, детей и пожилых людей из Мариуполя.
Об этом заявила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
В субботу, 23 апреля, начнет действовать зеленый коридор с 11 часов.
Эвакуация из оккупированного Мариуполя начнется в 11 часов от ТЦ "Порт-Сити".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Выезд колонны запланирован в 12:00 по Маршруту: Мариуполь-Мангуш-Бердянск-Токмак-Орехов-Запорожье.
Также согласно предварительной договоренности – к колонне могут допустить частные машины.
При этом в автобусы будут пускать только женщин, детей и людей пожилого возраста.
"Обращаюсь к нашим гражданам, которые готовятся к эвакуации. Только что получили информацию, что оккупанты могут пытаться параллельно с нами организовать свой коридор для эвакуации в Россию. Прошу быть внимательными. Не поддаваться на обман и провокации", - сказала Верещук.
Украинский коридор работает исключительно в направлении Запорожья (через Мангуш, Бердянск, Токмак, Орехов).