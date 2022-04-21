В Мангуше могли захоронить до 9 тысяч мариупольцев - Мариупольский горсовет

В Мариупольском горсовете считают, что в братской могиле в поселке Мангуш могли захоронить от 3 до 9 тысяч мариупольцев, а новые траншеи оккупанты рыли и заполняли трупами ежедневно в течение всего апреля.

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В поселке Мангуш российские оккупанты могли захоронить от 3 до 9 тысяч мариупольцев. Об этом 21 апреля сообщили в городском совете Мариуполя.

"На это указывает сопоставление со спутниковыми фото захоронения в Буче, где было обнаружено 70 человек. На снимках Maxar от 9 апреля сектор массовых захоронений в Мангуше в 20 раз больше. Новые траншеи оккупанты рыли и заполняли трупами ежедневно в течение всего апреля. Наши источники сообщают, что в таких могилах тела выкладывали в несколько слоев", - сообщили чиновники.

По осторожным оценкам властей, общее количество убитых российской армией в Мариуполе составляет 22 тысячи человек.

Напомним, ранее сегодня СМИ опубликовали спутниковые снимки, на которых в окрестностях Мариуполе - поселке Мангуш, отчетливо видна 30-метровая братская могила. Мэр Мариуполя допустил, что таким образом оккупанты пытаются скрыть последствия своих зверств.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в этом поселке российские военные устроили массовое захоронение погибших мариупольцев.

21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу отчитался о "взятии Мариуполя". Он заявлял, что теперь российские военные хотят за три дня штурмовать "Азовсталь", но российский президент Владимир Путин отменил это решение.