У Мангуші могли поховати до 9 тисяч маріупольців - Маріупольська міськрада

У Маріупольській міськраді вважають, що у братській могилі у селищі Мангуш могли поховати від 3 до 9 тисяч маріупольців, а нові траншеї окупанти рили та заповнювали трупами щодня протягом усього квітня.

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У селищі Мангуш російські окупанти могли поховати від 3 до 9 тисяч. маріупольців. Про це 21 квітня повідомили у міській раді Маріуполя.

"На це вказує зіставлення із супутниковими фото поховання у Бучі, де було виявлено 70 людей. На знімках Maxar від 9 квітня сектор масових поховань у Мангуші у 20 разів більше. Нові траншеї окупанти рили та заповнювали трупами щодня протягом усього квітня. Наші джерела повідомляють, що у таких могилах тіла викладали у кілька шарів" , - повідомили чиновники.

За обережними оцінками влади, загальна кількість убитих російською армією у Маріуполі становить 22 тисячі людей.

Нагадаємо, раніше сьогодні ЗМІ опублікували супутникові знімки, на яких на околицях Маріуполі - селищі Мангуш, чітко видно 30-метрову братську могилу. Мер Маріуполя припустив, що таким чином окупанти намагаються приховати наслідки своїх звірств.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у цьому селищі російські військові влаштували масове поховання загиблих маріупольців.

21 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу прозвітував про "взяття Маріуполя". Він заявляв, що тепер російські військові хочуть за три дні штурмувати "Азовсталь", але російський президент Володимир Путін скасував це рішення.