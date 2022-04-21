Под Мариуполем спутник обнаружил огромную братскую могилу (ФОТО)

В оккупированном российскими войсками поселке Мангуш, который находится менее чем в 20 километрах от Мариуполя, спутник обнаружил братскую могилу.

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Как сообщает "Радио Свобода", журналисты проекта Схемы получили спутниковые снимки, которые показывают вероятное место массового захоронения.

По информации издания, братская могила представляет собой траншею, длина которой составляет более 300 метров.

Согласно спутниковым снимкам, вырытая траншея здесь появилась ориентировочно в конце марта.

На снимке от 23 марта его еще не было. На следующем снимке этой местности от 29 марта уже видна вырытая траншеей длиной более 300 метров и, вероятно, технику, которой ее производили.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в этом поселке российские военные устроили массовое захоронение погибших мариупольцев.

"Я так понимаю, что они массово туда свозят. Уже тепло – и вы понимаете, что с трупами… Начать (транспортировку – Delo.ua) они должны были с конца марта/ Сколько и как их сосчитать – мы не знаем. Там тысячи должны быть… Но, наконец, мы выяснили, куда вывозят хотя бы часть погибших из Мариуполя", – рассказал Андрющенко.

Для сравнения – в братской могиле возле церкви в Буче – 14 метров. Там были обнаружены тела 70 человек.

Отметим, что 21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу отчитался" о взятии Мариуполя".

Он заявлял, что теперь российские военные хотят за три дня штурмовать "Азовсталь", но российский президент Владимир Путин отменил это решение.

Действительно ли враг контролирует Мариуполь, неизвестно, но оккупанты не прекращают наносить удары по "Азовстали".