Під Маріуполем супутник виявив величезну братську могилу (ФОТО)

В окупованому російськими військами селищі Мангуш, що знаходиться менш ніж за 20 кілометрів від Маріуполя, супутник виявив братську могилу.

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Як повідомляє Радіо Свобода, журналісти проєкту "Схеми" отримали супутникові знімки, які показують ймовірне місце масового поховання.

За інформацією видання, братська могила є траншеєю, довжина якої становить понад 300 метрів.

Згідно з супутниковими знімками, вирита траншея тут з'явилася орієнтовно наприкінці березня.

На знімку від 23 березня її ще не було. На наступному знімку цієї місцевості від 29 березня вже видно вириту траншею довжиною понад 300 метрів і, ймовірно, техніку, якою її копали.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у цьому селищі російські військові влаштували масове поховання загиблих маріупольців.

«Я так розумію, що вони масово туди звозять. Уже тепло – і ви розумієте, що з трупами… Почати (транспортування – Delo.ua) вони повинні були з кінця березня. Скільки і як їх порахувати – ми не знаємо. Там тисячі повинні бути…Але нарешті ми з'ясували, куди вивозять хоча б частину загиблих із Маріуполя”, – розповів Андрющенко.

Для порівняння, у братській могилі біля церкви у Бучі – 14 метрів. Там було виявлено тіла 70 людей.

Зазначимо, що 21 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу прозвітував про "взяття Маріуполя".

Він заявляв, що тепер російські військові хочуть за три дні штурмувати "Азовсталь", але російський президент Володимир Путін скасував це рішення.

Чи справді ворог контролює Маріуполь, невідомо, але окупанти не припиняють завдавати ударів по "Азовсталі".