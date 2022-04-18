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В Ірпені МВС зафіксувало 269 жертв російських окупантів

В Ірпені МВС зафіксувало 269 жертв російських окупантів
Ірпінь. Фото із ресурсу slovoidilo.ua

Правоохоронці завершили документування злочинів російських військових в Ірпені, де зафіксували вбивство 269 мирних жителів. Про це сьогодні на брифінгу повідомив перший заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Сергій Пантелєєв.

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Він зазначив, що окупанти дислокувалися у житлових кварталах Ірпеня та займалися мародерством.

Поліцейські встановили сім місць розстрілу людей.   Загальна кількість жертв становила 269 людей.

"Поліцейські вже закінчили оперативно-слідчі дії у місті", – зазначив Пантелєєв.

У Київській області знайдено вже 900 тіл мирних жителів, які загинули внаслідок військових дій. Багато хто з них помер від вогнепальних поранень.

У Бучі на Київщині триває ексгумація тіл мирних жителів з однієї з братських могил біля храму святого апостола Андрія Первозванного. За період окупації російські війська вбили понад 400 українців у Бучанській громаді.

Автор:
Сергій Горєлов