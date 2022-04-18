- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
В Ірпені МВС зафіксувало 269 жертв російських окупантів
Правоохоронці завершили документування злочинів російських військових в Ірпені, де зафіксували вбивство 269 мирних жителів. Про це сьогодні на брифінгу повідомив перший заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Сергій Пантелєєв.
Він зазначив, що окупанти дислокувалися у житлових кварталах Ірпеня та займалися мародерством.
Поліцейські встановили сім місць розстрілу людей. Загальна кількість жертв становила 269 людей.
"Поліцейські вже закінчили оперативно-слідчі дії у місті", – зазначив Пантелєєв.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У Київській області знайдено вже 900 тіл мирних жителів, які загинули внаслідок військових дій. Багато хто з них помер від вогнепальних поранень.
У Бучі на Київщині триває ексгумація тіл мирних жителів з однієї з братських могил біля храму святого апостола Андрія Первозванного. За період окупації російські війська вбили понад 400 українців у Бучанській громаді.