В Киевской области найдено уже 900 тел погибших мирных жителей: большинство из них с огнестрельными ранениями

В Киевской области найдено уже 900 тел мирных жителей, погибших в результате военных действий. Многие из них скончались от огнестрельных ранений.

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Об этом заявил глава полиции Киевской области Андрей Небитов на брифинге.

"С прискорбием скажу, что сегодня уже 900 тел погибших гражданских, которые мы нашли и передали судмедэкспертам. Мы публиковали огромное количество массовых захоронений, и досадно, что мы фиксируем, что это захоронение людей, убитых из стрелкового орудия", - сообщил Небитов.

По его словам, полиция находит тела убитых украинцев и просто на улицах сел и городков, и во временных захоронениях.

Также он рассказал, почему у многих застреленных были белые повязки. По информации полиции, белые повязки на оккупированных территориях означали, что человека уже проверили. Поэтому людей заставляли их носить, а многие одевали их и сами, чтобы себя обезопасить.

Он отметил, что правоохранители работают во всех 180 населенных пунктах Киевской области, которые были оккупированы. Там ищут коллаборационистов, мародеров и тела погибших граждан, а также фиксируют военные преступления российской армии и разрушения.

В Буче Киевской области продолжается эксгумация тел мирных жителей из одной из братских могил возле храма святого апостола Андрея Первозванного. За период оккупации российские войска убили более 400 украинцев в Бучанской общине.

Напомним, вечером 2 апреля украинские войска освободили всю Киевскую область от российских оккупантов.

После чего открылись новые доказательства нечеловеческих преступлений российских оккупантов: расстрелы мирных жителей, массовые захоронения жертв насилия и т.д.

Доказательства нечеловеческих зверств россиян шокировали мировую общественность, а украинские власти требуют ужесточения санкций против агрессора.

В свою очередь в России вначале назвали все фото и видео из Бучи фейком и постановкой. Потом заявили, что убийство мирных жителей — это "провокация украинских радикалов", и обвинили во всем Украину. Но спутниковые снимки Бучи четко доказывают, что тела мирных жителей, которых расстреляли российские военные, пролежали на улицах города несколько недель до освобождения.

При этом известно, что многочисленные жертвы оккупационных войск среди мирного населения обнаружены не только в Буче, Ирпене, Иванкове, но и в других местностях к западу и северо-западу от Киева, в частности, в поселках Бородянка и Макаров.

Для расследования военных преступлений российских оккупантов в Киевской области, 11 апреля в Украину прибыл отряд технических и научных жандармов из Франции.