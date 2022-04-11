Французские жандармы прибыли в Украину, чтобы помочь расследовать военные преступления армии РФ

11 апреля в Украину прибыл отряд технических и научных жандармов из Франции. Они будут заниматься расследованием военных преступлений российских оккупантов в Киевской области.

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Об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"С гордостью приветствуем во Львове отряд технических и научных жандармов, прибывших на помощь своим украинским собратьям в расследовании военных преступлений, совершенных вокруг Киева. Франция – первая, кто оказывает такую ​​помощь", — отметил посол.

По его словам, уже 12 апреля они приступят к работе в Киевской области.

Напомним, вечером 2 апреля украинские войска освободили всю Киевскую область от российских оккупантов.

После чего открылись новые доказательства нечеловеческих преступлений российских оккупантов: расстрелы мирных жителей,массовые захоронения жертв насилия и т.д.

Доказательства нечеловеческих зверств россиян шокировали мировую общественность, а украинские власти требуют ужесточения санкций против агрессора.

В свою очередь в России вначале назвали все фото и видео с Бучи фейком и постановкой. Потом заявили, что убийство мирных жителей — это "провокация украинских радикалов", и обвинили во всем Украину. Но спутниковые снимки Бучи четко доказывают, что тела мирных жителей, которых расстреляли российские военные, пролежали на улицах города несколько недель до освобождения.

При этом известно, что многочисленные жертвы оккупационных войск среди мирного населения обнаружены не только в Буче, Ирпене, Иванкове, но и в других местностях к западу и северо-западу от Киева, в частности в поселках Бородянка и Макаров.