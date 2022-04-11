Французькі жандарми прибули до України, щоб допомогти розслідувати військові злочини армії РФ

11 квітня в Україну прибув загін технічних та наукових жандармів із Франції. Вони займатимуться розслідуванням військових злочинів російських окупантів у Київській області.

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Про це повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

"З гордістю вітаємо у Львові загін технічних та наукових жандармів, які прибули на допомогу своїм українським побратимам у розслідуванні військових злочинів, скоєних навколо Києва. Франція – перша, хто надає таку допомогу", — зазначив посол.

За його словами, вже 12 квітня вони розпочнуть роботу в Київській області.

Нагадаємо, увечері 2 квітня українські війська визволили всю Київську область від російських окупантів.

Після чого відкрилися нові докази нелюдських злочинів російських окупантів: розстріл мирних жителів, масові поховання жертв насильства тощо.

Докази нелюдських звірств росіян шокували світову громадськість, а українська влада вимагає посилення санкцій проти агресора.

У свою чергу в Росії спочатку назвали всі фото та відео з Бучі фейком та постановкою. Згодом заявили, що вбивство мирних жителів — це "провокація українських радикалів", і звинуватили у всьому Україну. Але супутникові знімки Бучі чітко доводять, що тіло мирних жителів, яких розстріляли російські військові, пролежали на вулицях міста кілька тижнів до визволення.

При цьому відомо, що численні жертви окупаційних військ серед мирного населення виявлені не лише в Бучі, Ірпені, Іванкові, а й в інших місцевостях на захід та північний захід від Києва, зокрема у селищах Бородянка та Макарів.