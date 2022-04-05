Спутниковые снимки доказали, что тела людей пролежали в Буче несколько недель — The New York Times

Американское издание The New York Times сообщает, что спутниковые снимки Бучи доказывают, что тела мирных жителей, которых расстреляли российские военные, пролежали на улицах города несколько недель до освобождения.

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В освобожденной 1 апреля Буче украинские военные обнаружили братскую могилу, в которой были похоронены 280 мирных жителей. Несколько дней подряд в городе продолжают находить трупы мирных жителей, которых пытали и расстреляли россияне. Много тел лежало просто на улицах.

Обзор видео и спутниковых снимков The New York Times показывает, что многие мирные жители были убиты более трех недель назад, когда российские военные контролировали город.

Спутниковые снимки, предоставленные компанией Maxar Technologies, показывают, что по крайней мере 11 трупов на улице лежали с 11 марта.

Спутниковый снимок одной из улиц Бучи после прихода российских военных. Фото: The New York Times Спутниковый снимок одной из улиц Бучи до прихода российских военных. Фото: The New York Times

"Чтобы подтвердить, когда появились тела и когда, вероятно, были убиты мирные жители, группа визуальных расследований в The New York Times провела анализ спутниковых снимков до и после. Объекты появляются точно в том же положении, в котором тела были обнаружены после того, как украинские силы освободили Бучу. Дальнейший анализ показывает, что объекты оставались в таком положении более трех недель", — подчеркнули в издании.

Российские власти после публикации этих фото призвали провести экстренное совещание Совета безопасности ООН по поводу того, что РФ назвала "провокациями украинских властей" в Буче. Россия получила отказ.

Более того, после обнаружения военного преступления РФ США потребовали исключить Россию из Совета ООН по правам человека. Эту инициативу уже поддержали в Латвии. В свою очередь Евросоюз пообещал предоставить финансовую и техническую поддержку группе, которая займется расследованием преступлений против человечности, совершенных российскими оккупантами в Буче.