Евросоюз поможет в расследовании военных преступлений в Украине

ЕС окажет финансовую и техническую поддержку группе, которая займется расследованием преступлений против человечности, совершенных российскими оккупантами под Киевом. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Twitter.

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"Провел переговоры с Президентом Европейской комиссии фон дер Ляйен. Проинформировал о бесчеловечных преступлениях, совершенных агрессором в пригородах Киева", - заявил Зеленский.

Напомним, что Зеленский посетил освобожденный от российской оккупации город Буча Киевской области, где обнаружили тела 280 расстрелянных мирных жителей.

Он решил создать специальный механизм для расследования и судебного рассмотрения военных преступлений на территории Украины. К этой работе будут привлечены и международные специалисты. Президент США Джо Байден также призвал к проведению судебного разбирательства поступков российского президента Владимира Путина и войск РФ в Украине.

Но Россия не признала своей вины в военных преступлениях и безуспешно пробовала созвать заседание Совбеза ООН по "преступным провокациям украинских солдат и радикалов" в Буче.