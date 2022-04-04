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Евросоюз поможет в расследовании военных преступлений в Украине
ЕС окажет финансовую и техническую поддержку группе, которая займется расследованием преступлений против человечности, совершенных российскими оккупантами под Киевом. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Twitter.
Напомним, что Зеленский посетил освобожденный от российской оккупации город Буча Киевской области, где обнаружили тела 280 расстрелянных мирных жителей.
Он решил создать специальный механизм для расследования и судебного рассмотрения военных преступлений на территории Украины. К этой работе будут привлечены и международные специалисты. Президент США Джо Байден также призвал к проведению судебного разбирательства поступков российского президента Владимира Путина и войск РФ в Украине.
Но Россия не признала своей вины в военных преступлениях и безуспешно пробовала созвать заседание Совбеза ООН по "преступным провокациям украинских солдат и радикалов" в Буче.Подписывайтесь на наш YouTube канал