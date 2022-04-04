Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Политика
Дата публикации

Евросоюз поможет в расследовании военных преступлений в Украине

зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

ЕС окажет финансовую и техническую поддержку группе, которая займется расследованием преступлений против человечности, совершенных российскими оккупантами под Киевом. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Twitter.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

"Провел переговоры с Президентом Европейской комиссии фон дер Ляйен. Проинформировал о бесчеловечных преступлениях, совершенных агрессором в пригородах Киева", - заявил Зеленский.

Напомним, что Зеленский посетил освобожденный от российской оккупации город Буча Киевской области, где обнаружили тела 280 расстрелянных мирных жителей. 

Он решил создать специальный механизм для расследования и судебного рассмотрения военных преступлений на территории Украины. К этой работе будут привлечены и международные специалисты. Президент США Джо Байден также призвал к проведению судебного разбирательства поступков российского президента Владимира Путина и войск РФ в Украине.

Но Россия не признала своей вины в военных преступлениях и безуспешно пробовала созвать заседание Совбеза ООН по "преступным провокациям украинских солдат и радикалов" в Буче.

Автор:
Сергей Горелов