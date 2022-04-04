Євросоюз допоможе у розслідуванні військових злочинів в Україні

ЄС надасть фінансову та технічну підтримку групі, яка займеться розслідуванням злочинів проти людяності, скоєних російськими окупантами під Києвом. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму Twitter.

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"Провів переговори з Президентом Європейської комісії фон дер Ляйєн. Поінформував про нелюдські злочини, скоєні агресором у передмісті Києва", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський відвідав звільнене від російської окупації місто Буча Київської області, де виявили тіла 280 розстріляних мирних жителів.

Він вирішив створити спеціальний механізм для розслідування та судового розгляду військових злочинів на території України. До цієї роботи буде залучено й міжнародних фахівців. Президент США Джо Байден також закликав до проведення судового розгляду вчинків російського президента Володимира Путіна та військ РФ в Україні.

Але Росія не визнала своєї провини у військових злочинах і безуспішно пробувала скликати засідання Ради безпеки ООН щодо "злочинних провокацій українських солдатів і радикалів" у Бучі.