Зеленский посетил Бучу и заявил, что Украина продолжит переговоры о мире

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в освобожденный от российской оккупации город Буча Киевской области, где обнаружили тела десятков расстрелянных мирных жителей. Об этом сообщает Офис президента.

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Зеленский пообщался с местными жителями и заявил, что Россия совершает военные преступления и геноцид. При этом он отметил, что Украина продолжит вести с РФ переговоры о мире.

"Украина должна обрести мир. Мы в Европе 21 века. Мы продолжим дипломатические и военные усилия", — сказал Зеленский.

Он заявил, что Россия должна ускорить переговоры и не затягивать этот процесс.

"Вы видите, что происходит. Очень сложно разговаривать, когда ты видишь то, что они здесь натворили", — сказал глава государства.

Напомним 10 марта в городе Буча (Киевская область) в братской могиле похоронили 67 человек, погибших от рук российских оккупантов.

После этого Зеленский заявил, что принял решение создать специальный механизм для расследования и судебного рассмотрения военных преступлений на территории Украины. К этой работе будут привлечены и международные специалисты. Он также пригласил экс-канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози посетить Бучу, где российские солдаты пытали и убивали мирных жителей.