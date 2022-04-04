Зеленський відвідав Бучу та заявив, що Україна продовжить переговори про мир (ФОТО)

Президент України Володимир Зеленський приїхав до звільненого від російської окупації міста Буча Київської області, де виявили тіла 280 розстріляних мирних жителів. Про це повідомляє Офіс президента.

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Зеленський поспілкувався з місцевими жителями та заявив, що Росія вчиняє військові злочини та геноцид. При цьому він зазначив, що Україна продовжить вести із РФ переговори про мир.

У Бучі. Фото: Офіс президента

"Україна має набути миру. Ми в Європі 21 століття. Ми продовжимо дипломатичні та військові зусилля" , - сказав Зеленський.

Він заявив, що Росія має прискорити переговори та не затягувати цей процес.

Зустріч із Зеленським. Фото: Офіс президента

"Ви бачите, що відбувається. Дуже важко розмовляти, коли ти бачиш те, що вони тут наробили", - сказав глава держави.

Зустріч із мешканцями. Фото: Офіс президента

Нагадаємо, у звільненій 1 квітня Бучі українські військовослужбовці виявили братську могилу, в якій було поховано 280 мирних жителів. Цих людей розстріляли російські окупанти. У всіх знайдених убитих пов'язані руки.

Після цього Зеленський заявив, що ухвалив рішення створити спеціальний механізм для розслідування та судового розгляду військових злочинів на території України. До цієї роботи буде залучено і міжнародних фахівців. Він також запросив екс-канцлера Німеччини Ангелу Меркель та колишнього президента Франції Ніколя Саркозі відвідати Бучу, де російські солдати катували та вбивали мирних жителів.

Президент США Джо Байден після повідомлень про звірства у Бучі закликав до проведення судового розгляду вчинків російського Володимира Путіна та військ РФ в Україні та заявив, що добиватиметься нових санкцій проти держави-агресора.

Причому РФ не визнає своєї провини у воєнних злочинах. Російське МЗС 4 квітня вирішило повторно вимагати скликати засідання Ради безпеки ООН щодо "злочинних провокацій українських солдатів і радикалів" у Бучі. Перший запит був відхилений Великобританією, яка у квітні головує у Раді безпеки.

Але в Раді безпеки ООН заявили, що проведуть засідання 5 квітня на вимогу України.