Супутникові знімки довели, що тіла людей пролежали у Бучі кілька тижнів – The New York Times

Американське видання The New York Times повідомляє, що супутникові знімки Бучі доводять, що тіла мирних жителів, яких розстріляли російські військові, пролежали на вулицях міста кілька тижнів до звільнення.

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У звільненій 1 квітня Бучі українські військові виявили братську могилу, в якій було поховано 280 мирних жителів. Кілька днів поспіль у місті продовжують знаходити трупи мирних жителів, яких катували та розстріляли росіяни. Багато тіл лежало просто на вулицях.

Супутникове фото однієї з вулиць Бучі після приходу російських військових. Фото: The New York Times Супутникове фото однієї з вулиць Бучі до приходу російських військових. Фото: The New York Times

Огляд відео та супутникових знімків The New York Times показує, що багато мирних жителів було вбито більше трьох тижнів тому, коли російські військові контролювали місто.

Супутникові знімки, надані компанією Maxar Technologies, показують, що 11 трупів на вулиці лежали з 11 березня.

"Щоб підтвердити, коли з'явилися тіла і коли, ймовірно, були вбиті мирні жителі, група візуальних розслідувань в The New York Times провела аналіз супутникових знімків до і після. Об'єкти з'являються точно в тому ж положенні, в якому тіла були виявлені після того, як українські сили звільнили Бучу. Подальший аналіз показує, що об'єкти залишалися в такому становищі понад три тижні", - наголосили у виданні.

Російська влада після публікації цих фото закликала провести екстрену нараду Ради безпеки ООН з приводу того, що РФ назвала "провокаціями української влади" у Бучі. Росія отримала відмову.

Більше того, після виявлення військового злочину РФ США вимагали виключити Росію з Ради ООН з прав людини. Цю ініціативу вже підтримали у Латвії. У свою чергу Євросоюз пообіцяв надати фінансову та технічну підтримку групі, яка займеться розслідуванням злочинів проти людяності, скоєних російськими окупантами в Бучі.