США вимагають виключити Росію із Ради ООН з прав людини

Сполучені Штати Америки звернуться до ООН з проханням виключити Росію із Ради з прав людини. США ухвалили таке рішення після того, як з'ясувалося, що російські війська влаштували масові вбивства мирних жителів у Бучі.

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Про це повідомляє видання Reuters.

"Участь Росії у Раді з прав людини — це фарс. І це неправильно, тому ми вважаємо, що настав час Генеральній Асамблеї ООН проголосувати за їхнє видалення", — заявила посол США Лінда Томас-Грінфілд під час візиту до Румунії.

Вона додала, що хоче провести голосування щодо виключення РФ з Ради ООН з прав людини цього тижня.

Ініціативу США вже підтримали у Латвії. Глава МЗС країни Едгарс Рінкевичс написав у своєму T witter , що Латвія голосуватиме за виключення Російської Федерації з Ради ООН з прав людини.

"Країна (Росія — Delo. ua ), яка розв'язала війну проти України, чинить грубі та системні порушення прав людини, а військовим злочинам немає місця у Раді ООН з прав людини", — зазначив Рінкевичс.

У свою чергу, Євросоюз пообіцяв надати фінансову та технічну підтримку групі, яка займеться розслідуванням злочинів проти людяності, скоєних російськими окупантами в Бучі.

В Україні створять спеціальний механізм для розслідування та судового розгляду військових злочинів на території України, зокрема, під Києвом. До цієї роботи буде залучено і міжнародних фахівців.