США требуют исключить Россию из Совета ООН по правам человека

Соединенные Штаты Америки обратятся в ООН с просьбой исключить Россию из Совета по правам человека. США приняли такое решение после того, как выяснилось, что российские войска устроили массовые убийства мирных жителей в Буче.

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Об этом сообщает издание Reuters.

"Участие России в Совете по правам человека — это фарс. И это неправильно, поэтому мы считаем, что пришло время Генеральной Ассамблее ООН проголосовать за их удаление", — заявила посол США Линда Томас-Гринфилд во время визита в Румынию.

Она добавила, что хочет провести голосование по вопросу исключения РФ из Совета ООН по правам человека на этой неделе.

Инициативу США уже поддержали в Латвии. Глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс написал в своем Twitter, что Латвия будет голосовать за исключение Российской Федерации из Совета ООН по правам человека.

"Страна (Россия — Delo.ua), развязавшая войну против Украины, совершает грубые и системные нарушения прав человека, а военным преступлениям нет места в Совете ООН по правам человека", — отметил Ринкевичс.

В свою очередь Евросоюз пообещал предоставить финансовую и техническую поддержку группе, которая займется расследованием преступлений против человечности, совершенных российскими оккупантами в Буче.

В Украине создадут специальный механизм для расследования и судебного рассмотрения военных преступлений на территории Украины, в частности под Киевом. К этой работе будут привлечены и международные специалисты.