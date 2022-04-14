Прокурор Гаагского суда три раза обращался к России по поводу "Бучанской резни". В ответ — тишина

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан обращался к руководству РФ, чтобы получить доказательства по массовым убийствам в Буче и других городах Киевской области, которыми Россия может владеть. При этом российская сторона проигнорировала эти запросы.

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Об этом прокурор Гаагского суда сообщил во время брифинга 14 апреля.

Хан прибыл в Украину и уже побывал в Буче, где лично увидел последствия российской агрессии. Прокурор отмечает, что намерен получить доказательства от обеих сторон конфликта. При этом все материалы будут тщательно проверяться, независимо от того, кто их предоставит.

"Я не могу никого заставлять, но я буду пытаться третий раз достучаться до Российской Федерации", - сказал Хан, отметив, что он будет пытаться получить официальную позицию России, которая будет подкреплена доказательствами.

Напомним, Хан и генеральный прокурор Ирина Венедиктова 13 апреля посетили Бучу в рамках совместной рабочей поездки.

В Буче Киевской области продолжается эксгумация тел мирных жителей из одной из братских могил возле храма святого апостола Андрея Первозванного. За период оккупации российские войска убили более 400 украинцев в Бучанской общине.

Напомним, вечером 2 апреля украинские войска освободили всю Киевскую область от российских оккупантов.

После чего открылись новые доказательства нечеловеческих преступлений российских оккупантов: расстрелы мирных жителей, массовые захоронения жертв насилия и т.д.