Прокурор Гаазького суду тричі звертався до Росії з приводу Бучанської різанини. У відповідь – тиша

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан звертався до керівництва РФ, щоб отримати докази масових вбивств у Бучі та інших містах Київської області, якими Росія може володіти. При цьому російська сторона проігнорувала ці запити.

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Про це прокурор Гаазького суду повідомив під час брифінгу 14 квітня.

Хан прибув в Україну та вже побував у Бучі, де особисто побачив наслідки російської агресії. Прокурор зазначає, що має намір отримати докази з обох сторін конфлікту. При цьому всі матеріали ретельно перевірятимуться, незалежно від того, хто їх надасть.

"Я не можу нікого змушувати, але я намагатимуся втретє достукатися до Російської Федерації", - сказав Хан, зазначивши, що він намагатиметься отримати офіційну позицію Росії, яка буде підкріплена доказами.

Нагадаємо, Хан та генеральний прокурор Ірина Венедиктова 13 квітня відвідали Бучу в рамках спільної робочої поїздки.

У Бучі Київської області продовжується ексгумація тіл мирних жителів із однієї з братських могил біля храму святого апостола Андрія Первозванного. За період окупації російські війська вбили понад 400 українців у Бучанській громаді.

Нагадаємо, увечері 2 квітня українські війська визволили всю Київську область від російських окупантів.

Після чого відкрилися нові докази нелюдських злочинів російських окупантів: розстріл мирних жителів, масові поховання жертв насильства тощо.