На Київщині знайдено вже 900 тіл загиблих мирних жителів: більшість із них з вогнепальними пораненнями

На Київщині знайдено вже 900 тіл мирних жителів, які загинули внаслідок військових дій. Багато хто з них помер від вогнепальних поранень.

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Про це заявив голова поліції Київської області Андрій Небітов під час брифінгу.

"З жалем скажу, що сьогодні вже 900 тіл загиблих цивільних, яких ми знайшли та передали судмедекспертам. Ми публікували величезну кількість масових поховань, і прикро, що ми фіксуємо, що це поховання людей, убитих зі стрілецької зброї", - повідомив Небітов.

За його словами, поліція знаходить тіла вбитих українців і просто на вулицях сіл та містечок, і у тимчасових похованнях.

Також він розповів, чому у багатьох застрелених були білі пов'язки. За інформацією поліції, білі пов'язки на окупованих територіях означали, що людину вже перевірили. Тому їх примушували носити, а багато людей одягали їх і самі, щоб себе убезпечити.

Він зазначив, що правоохоронці працюють у всіх 180 населених пунктах Київської області, які були окуповані. Там шукають колабораціоністів, мародерів та тіла загиблих громадян, а також фіксують військові злочини російської армії та руйнування.

У Бучі на Київщині триває ексгумація тіл мирних жителів з однієї з братських могил біля храму святого апостола Андрія Первозванного. За період окупації російські війська вбили понад 400 українців у Бучанській громаді.

Нагадаємо, увечері 2 квітня українські війська визволили всю Київську область від російських окупантів.

Після чого відкрилися нові докази нелюдських злочинів російських окупантів: розстріл мирних жителів, масові поховання жертв насильства тощо.

Докази нелюдських звірств росіян шокували світову громадськість, а українська влада вимагає посилення санкцій проти агресора.

У свою чергу в Росії спочатку назвали всі фото та відео з Бучі фейком та постановкою. Згодом заявили, що вбивство мирних жителів — це "провокація українських радикалів", і звинуватили у всьому Україну. Але супутникові знімки Бучі чітко доводять, що тіла мирних жителів, яких розстріляли російські військові, пролежали на вулицях міста кілька тижнів до визволення.

При цьому відомо, що численні жертви окупаційних військ серед мирного населення виявлені не лише у Бучі, Ірпені, Іванкові, а й в інших місцевостях на захід та північний захід від Києва, зокрема, у селищах Бородянка та Макарів .

Для розслідування військових злочинів російських окупантів на Київщині 11 квітня в Україну прибув загін технічних та наукових жандармів із Франції.