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В Ирпене МВД зафиксировало 269 жертв российских оккупантов
Правоохранители завершили документирование преступлений российских военных в Ирпене, где зафиксировал убийство 269 мирных жителей. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев.
Он отметил, что оккупанты дислоцировались в жилых кварталах Ирпеня и занимались мародерством.
Полицейские установили семь мест расстрела людей. Общее число жертв составило 269 человек.
"Полицейские уже закончили оперативно-следственные действия в городе", – отметил Пантелеев.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В Киевской области найдено уже 900 тел мирных жителей, погибших в результате военных действий. Многие из них скончались от огнестрельных ранений.
В Буче Киевской области продолжается эксгумация тел мирных жителей из одной из братских могил возле храма святого апостола Андрея Первозванного. За период оккупации российские войска убили более 400 украинцев в Бучанской общине.