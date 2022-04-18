В Ирпене МВД зафиксировало 269 жертв российских оккупантов

Правоохранители завершили документирование преступлений российских военных в Ирпене, где зафиксировал убийство 269 мирных жителей. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Он отметил, что оккупанты дислоцировались в жилых кварталах Ирпеня и занимались мародерством.

Полицейские установили семь мест расстрела людей. Общее число жертв составило 269 человек.

"Полицейские уже закончили оперативно-следственные действия в городе", – отметил Пантелеев.

В Киевской области найдено уже 900 тел мирных жителей, погибших в результате военных действий. Многие из них скончались от огнестрельных ранений.

В Буче Киевской области продолжается эксгумация тел мирных жителей из одной из братских могил возле храма святого апостола Андрея Первозванного. За период оккупации российские войска убили более 400 украинцев в Бучанской общине.