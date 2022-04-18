Австрия хочет судить российских военных за их преступления в Украине

Министерство юстиции Австрии намерено создать правовые основания для привлечения к ответственности российских военных за преступления против мирных жителей Украины. Об этом сообщает издание Euractiv.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Сообщается, что Министерство юстиции Австрии подтвердило свое намерение поручить прокуратуре начать разъяснение "требований к национальной юрисдикции по делам о военных преступлениях". Такое заявление Минюст сделал после визита канцлера Австрии Карла Нехаммера к российскому президенту Путину.

Однако для судебного преследования за военные преступления судам в Австрии необходима юрисдикция. Германия, Литва и Польша уже создали юридические возможности предать суду российских военных преступников.

Напомним, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан и генеральный прокурор Ирина Венедиктова 13 апреля посетили Бучу в рамках совместной рабочей поездки.

В Буче Киевской области продолжается эксгумация тел мирных жителей из одной из братских могил возле храма святого апостола Андрея Первозванного. За период оккупации российские войска убили более 400 украинцев в Бучанской общине.

Напомним, вечером 2 апреля украинские войска освободили всю Киевскую область от российских оккупантов.

После чего открылись новые доказательства нечеловеческих преступлений российских оккупантов: расстрелы мирных жителей, массовые захоронения жертв насилия и т.д.

Доказательства нечеловеческих зверств россиян шокировали мировую общественность, а украинские власти требуют ужесточения санкций против агрессора.