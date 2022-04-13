Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге посетил Бучу

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан и генеральный прокурор Ирина Венедиктова 13 апреля посетили Бучу в рамках совместной рабочей поездки. Сейчас в городе как раз началась эксгумация тел убитых мирных жителей со второй большой могилы.

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Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Хан приехал, чтобы лично увидеть и начать расследовать военные преступления, которые совершили российские военные.

"Здесь на каждом шагу ужасающие доказательства зверств армии РФ на территории Украины и мы объединяем усилия с Офисом прокурора МУС, чтобы расследовать каждое военное преступление на нашей земле", - подчеркнула Венедиктова.

В свою очередь Хан во время посещения Бучи заявил, что Украина является местом преступления.

📢 Prosecutor #KarimAAKhanQC on visit to #Bucha: “#Ukraine is a crime scene. We’re here because we have reasonable grounds to believe that crimes within the jurisdiction of the #ICC are being committed. We have to pierce the fog of war to get to the #truth.” #JusticeMatters pic.twitter.com/oqaAJYAgAa — Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) April 13, 2022

"Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан во время визита в Бучу: Украина - это место преступления. Мы здесь, потому что у нас есть основания верить, что были совершены преступления в рамках юрисдикции Международного уголовного суда. Мы должны рассеять туман войны, чтобы узнать правду", - говорится в сообщении суда в Twitter.

В Буче Киевской области продолжается эксгумация тел мирных жителей из одной из братских могил возле храма святого апостола Андрея Первозванного. За период оккупации российские войска убили более 400 украинцев в Бучанской общине.

Напомним, вечером 2 апреля украинские войска освободили всю Киевскую область от российских оккупантов.

После чего открылись новые доказательства нечеловеческих преступлений российских оккупантов: расстрелы мирных жителей, массовые захоронения жертв насилия и т.д.

Доказательства нечеловеческих зверств россиян шокировали мировую общественность, а украинские власти требуют ужесточения санкций против агрессора.