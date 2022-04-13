Головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі відвідав Бучу

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан та генеральний прокурор Ірина Венедиктова 13 квітня відвідали Бучу у рамках спільної робочої поїздки. Зараз у місті якраз розпочалася ексгумація тіл убитих мирних жителів із другої великої могили.

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Про це повідомила пресслужба Генпрокуратури.

Хан приїхав, щоб особисто побачити та почати розслідувати військові злочини, які вчинили російські військові.

"Тут щокроку жахливі докази звірств армії РФ на території України, і ми об'єднуємо зусилля з Офісом прокурора МКС, щоб розслідувати кожен військовий злочин на нашій землі", - наголосила Венедиктова.

У свою чергу Хан під час відвідування Бучі заявив, що Україна є місцем злочину.

📢 Prosecutor #KarimAAKhanQC on visit to #Bucha: “#Ukraine is a crime scene. We’re here because we have reasonable grounds to believe that crimes within the jurisdiction of the #ICC are being committed. We have to pierce the fog of war to get to the #truth.” #JusticeMatters pic.twitter.com/oqaAJYAgAa — Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) April 13, 2022

"Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан під час візиту до Бучі: Україна - це місце злочину. Ми тут, тому що ми маємо підстави вірити, що були скоєні злочини в рамках юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Ми повинні розсіяти туман війни, щоб дізнатися правду ", - йдеться у повідомленні суду у Twitter.

У Бучі на Київщині триває ексгумація тіл мирних жителів з однієї з братських могил біля храму святого апостола Андрія Первозванного. За період окупації російські війська вбили понад 400 українців у Бучанській громаді.

Нагадаємо, увечері 2 квітня українські війська визволили всю Київську область від російських окупантів.

Після чого відкрилися нові докази нелюдських злочинів російських окупантів: розстріл мирних жителів, масові поховання жертв насильства тощо.

Докази нелюдських звірств росіян шокували світову громадськість, а українська влада вимагає посилення санкцій проти агресора.