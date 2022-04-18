Австрія хоче судити російських військових за їхні злочини в Україні

Міністерство юстиції Австрії має намір створити правові підстави для залучення до відповідальності російських військових за злочини проти мирних жителів України. Про це повідомляє видання Euractiv.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Повідомляється, що Міністерство юстиції Австрії підтвердило свій намір доручити прокуратурі розпочати роз'яснення "вимог до національної юрисдикції у справах про військові злочини". Таку заяву Мін'юст зробив після візиту канцлера Австрії Карла Нехаммера до російського президента Путіна.

Проте для судового переслідування за військові злочини судам в Австрії потрібна юрисдикція. Німеччина, Литва та Польща вже створили юридичну можливість передати суду російських військових злочинців.

Нагадаємо, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан та генеральний прокурор Ірина Венедиктова 13 квітня відвідали Бучу у рамках спільної робочої поїздки.

У Бучі Київської області продовжується ексгумація тіл мирних жителів з однієї з братських могил біля храму святого апостола Андрія Первозванного. За період окупації російські війська вбили понад 400 українців у Бучанській громаді.

Нагадаємо, увечері 2 квітня українські війська визволили всю Київську область від російських окупантів.

Після чого відкрилися нові докази нелюдських злочинів російських окупантів: розстріл мирних жителів, масові поховання жертв насильства тощо.

Докази нелюдських звірств росіян шокували світову громадськість, а українська влада вимагає посилення санкцій проти агресора.