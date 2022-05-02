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Россия нанесла ракетный удар по Днепропетровской области: видео момента
Войска РФ утром 2 мая снова обстреляли Днепропетровскую область. Ракетный удар нанесли по элеватору в Синельниковском районе.
Глава областной администрации Валентин Резниченко опубликовал видео попадания ракеты в элеватор с зерном. По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее, 1 мая, в результате обстрела села Синельниковского района одна женщина получила ранение. В тот же день в этом же районе ракета попала в склады агропредприятий. Один был пустой, другой с зерном. Оба разрушены.
Напомним, 28 апреля российские войска ударили ракетами по Днепропетровщине и попали в бывший завод в Синельниковском районе. До этого, в ночь на 27 апреля, российские войска из артиллерии обстреляли Днепропетровскую область. Пострадали город Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка.Подписывайтесь на наш Telegram канал