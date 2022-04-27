Российские войска обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии

В ночь на 27 апреля российские войска из артиллерии обстреляли Днепропетровскую область. Пострадали город Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь была неспокойной. Оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину. Били из артиллерии. Попали по предприятию энергетической инфраструктуры. Утечка масла и сильный пожар", — сообщил он.

По его словам, спасатели несколько часов тушили огонь. Один работник предприятия ранен, его госпитализировали.

Под обстрел попали Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка.

Напомним, 24 апреля российская армия нанесла ракетный удар по Павлоградскому району Днепропетровской области, попали в железнодорожную инфраструктуру и в промышленный объект, погиб один человек.