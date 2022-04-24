Россияне нанесли удар по Днепропетровской области: уничтожены 4 авто и 8 построек

Российская армия нанесла ракетный удар по Павлоградскому району Днепропетровской области, попали в железнодорожную инфраструктуру и в промышленный объект, погиб один человек.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Он рассказал, что ночью было три "прилета" в Павлоградском районе.

Одна ракета попала в железнодорожную инфраструктуру. Погиб 48-летний мужчина. Уничтожено 8 построек. Под завалами - три легковых машины и один грузовик.

Взрывной волной выбило стекла и заблокировало двери в жилом доме рядом.

"Две ракеты попали в промышленное предприятие. Разрушено производственное здание. Людей не задело", - сообщил Резниченко.

Отметим, 21 апреля оккупанты нанесли три ракетных удара по Новомосковскому району Днепропетровской области по железнодорожной инфраструктуре.