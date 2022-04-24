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Росіяни завдали удару по Дніпропетровській області: знищено 4 авто та 8 будівель
Російська армія завдала ракетного удару по Павлоградському району Дніпропетровської області, потрапили в залізничну інфраструктуру та промисловий об'єкт, загинула одна людина.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Він розповів, що вночі було три "прильоти" у Павлоградському районі.
Одна ракета потрапила до залізничної інфраструктури. Загинув 48-річний чоловік. Знищено 8 будівель. Під завалами - три легкові машини та одна вантажівка.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Вибуховою хвилею вибило шибки і заблокувало двері в житловому будинку поряд.
"Дві ракети потрапили до промислового підприємства. Зруйновано виробничу будівлю. Людей не зачепило", - повідомив Резніченко.
Зазначимо, 21 квітня окупанти завдали трьох ракетних ударів по Новомосковському району Дніпропетровської області по залізничній інфраструктурі.