В Днепропетровской области войска РФ нанесли три ракетных удара - глава ОВА

Оккупанты нанесли три ракетных удара в Новомосковском районе Днепропетровской области. Погибших нет, но разрушили участок железной дороги.

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Вечером 21 апреля российские оккупанты нанесли три ракетных удара в Новомосковском районе Днепропетровской области по железнодорожной инфраструктуре. Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко в своем телеграм-канале.

По словам Резниченко, ракетный удары произошли вечером - в 19.55. Пострадавших и раненых нет.

“Все живы. Полностью разбито железнодорожное полотно и контактная сеть. Пока не ясно, сможем ли возобновить движение”, - сообщает Резниченко.

Напомним, что 10 апреля, российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли аэропорт “Днепр”. Это была повторная атака на аэропорт. По словам Валентина Резниченко, после того удара от аэропорта уже не осталось живого места. Разрушен и сам аэропорт, и инфраструктура рядом.

Еще ранее, 11 марта, российские войска нанесли три авиаудара по Днепру. Снаряды упали у детского сада и жилого дома, а также на здание двухэтажной обувной фабрики.