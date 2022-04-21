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В Днепропетровской области войска РФ нанесли три ракетных удара - глава ОВА

В Днепропетровской области войска РФ нанесли три ракетных удара - глава ОВА

Оккупанты нанесли три ракетных удара в Новомосковском районе Днепропетровской области. Погибших нет, но разрушили участок железной дороги.

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Вечером 21 апреля российские оккупанты нанесли три ракетных удара в Новомосковском районе Днепропетровской области по железнодорожной инфраструктуре. Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко  в своем телеграм-канале. 

По словам Резниченко, ракетный удары произошли вечером - в 19.55. Пострадавших и раненых нет.

Все живы. Полностью разбито железнодорожное полотно и контактная сеть. Пока не ясно, сможем ли возобновить движение”,  - сообщает Резниченко.

Напомним, что 10 апреля, российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли аэропорт “Днепр”. Это была повторная атака на аэропорт. По словам Валентина Резниченко, после того удара от аэропорта уже не осталось живого места. Разрушен и сам аэропорт, и инфраструктура рядом. 

Еще ранее, 11 марта, российские войска нанесли три авиаудара по Днепру. Снаряды упали у детского сада и жилого дома, а также на здание двухэтажной обувной фабрики. 