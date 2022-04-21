У Дніпропетровській області війська РФ завдали трьох ракетних ударів, є постраждалі - голова ОВА

Окупанти завдали трьох ракетних ударів у Новомосковському районі Дніпропетровської області - зруйновано ділянку залізниці та є постраждалі.

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Увечері 21 квітня російські окупанти завдали трьох ракетних ударів у Новомосковському районі Дніпропетровської області по залізничній інфраструктурі. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко у своєму телеграм-каналі.

За словами Резніченка, ракетні удари сталися увечері - о 19.55. Постраждало 5 людей.

“ Всі живі. Повністю розбито залізничне полотно та контактну мережу. Поки що не зрозуміло, чи зможемо відновити рух”, - повідомляє Резніченко.

Нагадаємо, що 10 квітня російські окупаційні війська в черговий раз обстріляли аеропорт "Дніпро". То була повторна атака на аеропорт. За словами Валентина Резніченка, після того удару від аеропорту вже не залишилося живого місця. Зруйновано і сам аеропорт, і інфраструктуру поряд.

Ще раніше, 11 березня, російські війська завдали трьох авіаударів по Дніпру. Снаряди впали біля дитячого садка та житлового будинку, а також на будівлю двоповерхової взуттєвої фабрики.