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Российские оккупанты нанесли три авиаудара по Днепру

Российские оккупанты нанесли три авиаудара по Днепру
Фото: ГСЧС

Утром 11 марта российские войска нанесли три авиаудара по Днепру. Снаряды упали у детского сада и жилого дома, а также - на здание двухэтажной обувной фабрики. 

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как рассказали спасатели, удар был нанесен приблизительно в 06:10 по Новокодатскому району города: попадание снаряда зафиксировано вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома. Также снаряд попал в двухэтажную обувную фабрику, которая в результате загорелась.

"Предварительно 1 человек погиб. От ГСЧС привлечены 20 человек и 4 единицы техники", - сообщили спасатели.

Отметим, две ракеты 10 марта ударили по аэропорту в Лозоватке Криворожского района Днепропетровской области. По предварительной информации, обошлось без жертв среди населения.

Напомним, 6 марта аэропорт Винница и воинскую часть в Гавришевке оккупанты обстреляли ракетами. Всего было выпущено 8 ракет.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.

Автор:
Светлана Манько