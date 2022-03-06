РФ нанесла ракетный удар по аэропорту в Виннице: Зеленский снова призвал закрыть небо над Украиной

Сегодня, 6 марта, аэропорт Винница и воинскую часть в Гавришевке обстреляли ракетами. Всего было выпущено 8 ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к западным лидерам после ракетного удара по Виннице, которым был уничтожен аэропорт.

"Только что мне доложили о ракетном ударе по Виннице. 8 ракет против нашего города, против мирной Винницы, которая не угрожала России. Полностью разрушен аэропорт. Они продолжают уничтожать нашу инфраструктуру, нашу жизнь, которую строили мы, наши родители, наши дедушки и бабушки, поколение украинцев", — заявил Зеленский.

Он ещё раз потребовал закрыть небо над Украиной или дать военные самолёты.

"Повторяем каждый день, закройте небо над Украиной! Закройте для всех русских ракет, для всей военной авиации, для всех этих террористов. Сделает гуманитарную воздушную зону без ракет и без авиабомб. Начните защищать людей. Вы это можете", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что если западные партнеры этого не сделают, то они тоже станут соучастниками преступлений.

"Если вы этого не сделаете, если не дадите нам хотя бы самолеты, чтобы мы могли сами себя защитить, можно сделать только один вывод – вы тоже хотите, чтобы нас медленно убивали. Это ответственность и политиков мира, западных лидеров. С сегодняшнего дня и навсегда", — заявил Зеленский.

Российские войска обстреляли аэропорт "Винница" и воинскую часть в Гавришовке.

"Аэропорт "Винница" и воинскую часть в Гавришовке обстреляли ракетами. В результате взрывов произошел пожар", — говорится в сообщении в телеграм-канале Госслужбы специальной связи и защиты информации.

"Вследствие ракетного обстрела в район Гавришовки было попадание в военный объект. В настоящее время на месте работают службы ГСЧС", — сказал в видеообращении в телеграм-канале глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.