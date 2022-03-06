РФ завдала ракетного удару по аеропорту у Вінниці: Зеленський знову закликав закрити небо над Україною

Сьогодні, 6 березня, аеропорт Вінниця та військову частину у Гавришівці обстріляли ракетами. Усього було запущено 8 ракет.

Президент України Володимир Зеленський записав звернення до західних лідерів після ракетного удару по Вінниці, яким було знищено аеропорт.

"Щойно мені доповіли про ракетний удар по Вінниці. 8 ракет проти нашого міста, проти мирної Вінниці, яка не загрожувала Росії. Повністю зруйнований аеропорт. Вони продовжують знищувати нашу інфраструктуру, наше життя, яке будували ми, наші батьки, наші дідусі та бабусі, покоління українців", — заявив Зеленський.

Він ще раз зажадав закрити небо над Україною чи дати військові літаки.

"Повторюємо щодня, закрийте небо над Україною! Закрийте для всіх російських ракет, для всієї військової авіації, для всіх цих терористів. Зробить гуманітарну повітряну зону без ракет та без авіабомб. Почніть захищати людей. Ви це можете", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що якщо західні партнери цього не зроблять, то вони також стануть співучасниками злочинів.

"Якщо ви цього не зробите, якщо не дасте нам хоча б літаки, щоб ми могли самі себе захистити, можна зробити лише один висновок — ви теж хочете, щоб нас повільно вбивали. Це відповідальність і політиків світу, західних лідерів. З сьогоднішнього дня і назавжди", — заявив Зеленський.

Російські війська обстріляли аеропорт "Вінниця" та військову частину у Гавришівці.

"Аеропорт "Вінниця" та військову частину в Гавришівці обстріляли ракетами. Внаслідок вибухів сталася пожежа", — йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації.

"Внаслідок ракетного обстрілу в район Гавришівки було потрапляння у військовий об'єкт. Наразі на місці працюють служби ДСНС", — сказав у відеозверненні у телеграм-каналі голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

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