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Оккупанты ракетами обстреляли аэропорт в Кривом Роге
Две ракеты ударили по аэропорту в Лозоватке Криворожского района Днепропетровской области. По предварительной информации, обошлось без жертв среди населения.
Об этом сообщают в военной администрации Кривого Рога.
"Коротко. Для тех, кто несерьезно относится к сигналу "Воздушная тревога". Только два прилета ракет по аэропорту в Лозоватке. Воронки до пяти метров. Люди не пострадали. Хочу напомнить, что сигнал "Воздушная тревога" подается заранее, и у вас всегда есть от 5 до 10 минут (в зависимости от того, откуда вышли ракеты), чтобы пройти в укрытие", – написал начальник администрации Александр Вилкул.
Жители Кривого Рога сообщили, что сначала были взрывы, а потом уже сработала сирена.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, 6 марта аэропорт Винница и воинскую часть в Гавришевке оккупанты обстреляли ракетами. Всего было выпущено 8 ракет.
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