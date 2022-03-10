Оккупанты ракетами обстреляли аэропорт в Кривом Роге

Две ракеты ударили по аэропорту в Лозоватке Криворожского района Днепропетровской области. По предварительной информации, обошлось без жертв среди населения.

Об этом сообщают в военной администрации Кривого Рога.

"Коротко. Для тех, кто несерьезно относится к сигналу "Воздушная тревога". Только два прилета ракет по аэропорту в Лозоватке. Воронки до пяти метров. Люди не пострадали. Хочу напомнить, что сигнал "Воздушная тревога" подается заранее, и у вас всегда есть от 5 до 10 минут (в зависимости от того, откуда вышли ракеты), чтобы пройти в укрытие", – написал начальник администрации Александр Вилкул.

Жители Кривого Рога сообщили, что сначала были взрывы, а потом уже сработала сирена.

Напомним, 6 марта аэропорт Винница и воинскую часть в Гавришевке оккупанты обстреляли ракетами. Всего было выпущено 8 ракет.

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