Окупанти ракетами обстріляли аеропорт у Кривому Розі

Дві ракети вдарили по аеропорту у Лозуватці Криворізького району Дніпропетровської області. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв серед населення.

Про це повідомляють у військовій адміністрації Кривого Рогу.

"Коротко. Для тих, хто несерйозно ставиться до сигналу "Повітряна тривога". Тільки два прильоти ракет аеропортом у Лозоватці. Вирви до п'яти метрів. Люди не постраждали. Хочу нагадати, що сигнал "Повітряна тривога" подається заздалегідь і у вас завжди є від 5 до 10 хвилин (залежно від того, звідки вийшли ракети), щоб пройти в укриття", – написав начальник адміністрації Олександр Вілкул.

Жителі Кривого Рогу повідомили, що спочатку були вибухи, а згодом уже спрацювала сирена.

Нагадаємо, 6 березня аеропорт Вінниця та військову частину в Гавришівці окупанти обстріляли ракетами. Усього було випущено 8 ракет.

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