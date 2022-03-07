ЗСУ відбили аеропорт Миколаєва, російська армія розбіглася, — Кім

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що Збройні сили України відбили 7 березня в окупантів Миколаївський міжнародний аеропорт.

"Аеропорт наш. Ми вибили. Влаштовуємося там зручніше", — сказав Кім.

Загарбники підходили до аеропорту з різних боків та намагалися утримати свої позиції. При цьому українські військові злагоджено та швидко відбили усі окупаційні війська та повернули контроль над аеропортом.

"Розгублені їжачки, які бігають кущами і не знають, що робити. Зараз ми всіх знайдемо", — сказав Кім, коли розповідав, як окупанти тікали від ЗСУ.

Російські загарбники вже кілька днів марно намагалися закріпитись поблизу Миколаєва. 5 березня ЗСУ вибили з міста російські війська.

Тоді губернатор Миколаєва повідомляв, що захоплено багато трофейної техніки, яка стоїть, захована по кущах Миколаївської області. Серед трофеїв три "шилки", "Тигр", 2 БМП, три танки, ЗІЛи. Цю техніку планують використати як диверсійну.

Вночі 7 березня російська армія вирішила обстріляти мирних жителів міста із систем залпового вогню. Через обстріл частина міста залишилася без теплопостачання. За даними ОКП "Миколаївоблтеплоенерго", тимчасово призупинено роботу 4 котелень.