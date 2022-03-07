Окупанти обстріляли Миколаїв із систем залпового вогню

Російська армія, яка безуспішно намагалася підійти ближче до Миколаєва останніми днями, вирішила вночі 7 лютого обстріляти мирних жителів міста із систем залпового вогню. Про це повідомляє ДСНС Миколаївської області та пресслужба Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Снаряди запускали по житловим кварталам, в результаті в багатоповерхових будинках виникла пожежа.

"Наразі рятувальники 1, 3, 4, 5, 26, техніку аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України в Миколаївській області залучено на ліквідацію пожеж, викликаних ворожими обстрілами", - повідомили у ДСНС.

Через обстріл частина міста залишилася без теплопостачання. За даними ОКП "Миколаївоблтеплоенерго", тимчасово призупинено роботу 4 котелень.

За попередньою інформацією, містом били з РСЗВ "Смерч". Кількість постраждалих від нової атаки окупантів уточнюється.

Російські загарбники вже кілька днів марно намагалися закріпитись поблизу Миколаєва. 5 березня ЗСУ вибили з міста російські війська. Миколаївський губернатор Віталій Кім повідомляв, що захоплено багато трофейної техніки, яка стоїть, захована по кущах Миколаївської області. Серед трофеїв – три «шилки», «Тигр», 2 БМП, три танки, ЗІЛи. Цю техніку планують використати як диверсійну.