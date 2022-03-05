Українські ЗСУ вибили окупантів із Миколаєва та захопили багато трофейної техніки

ЗСУ вибили з Миколаєва російські війська, повідомив миколаївський губернатор Миколаєва Віталій Кім. Пізніше він заявив, що на місто вилетіли бомбардувальники Ту-22, і оголосив з 19:00 повітряну тривогу.

«Ми їх вибили не лише з міста, з Кульбакіно (аеродром – Delo.ua), а зараз вони просто тікають. Здебільшого у напрямку Херсона. У напрямку Шевченка, Луча, Снігурівки», - повідомив миколаївський губернатор у своєму телеграм-каналі. - Орки голодні проситимуть їсти. Можете їх нагодувати, а потім затримати. Так би мовити, громадянське затримання».

Він повідомив, що є втрати і серед мирного населення міста, але не уточнив, які.

Раніше Кім повідомляв, що захоплено багато трофейної техніки, яка стоїть, захована по кущах Миколаївської області. Серед трофеїв – три «шилки», «Тигр», 2 БМП, три танки, ЗІЛи, уточнив губернатор і додав, що цю техніку планують використовувати як диверсійну.