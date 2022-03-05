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Украинские ВСУ выбили оккупантов из Николаева и захватили много трофейной техники

Украинские ВСУ выбили оккупантов из Николаева и захватили много трофейной техники
Бои на подступах к Николаеву. Фото: t.me/mykolaivskaODA

ВСУ выбили из Николаева российские войска, сообщил николаевский губернатор Виталий Ким. Позже он заявил, что на город вылетели бомбардировщики Ту-22, и объявил с 19:00 воздушную тревогу.

 «Мы их выбили не только из города, из Кульбакино (аэродром -  Delo.ua), а сейчас они просто убегают. В основном в направлении Херсона. В направлении Шевченко, Луч, Снигиревка», -  сообщил николаевский губернатор в  своем телеграм-канале. - Орки голодные будут просить есть. Можете их накормить, а потом задержать. Так сказать, гражданское задержание».

Он сообщил, что есть потери и среди мирного населения города, но не уточнил, какие.

Ранее Ким сообщал, что захвачено много трофейной техники, которая стоит, спрятанная по кустам по Николаевской области. Среди трофеев - три «шилки», «Тигр», 2 БМП, три танка, ЗИЛы, уточнил губернатор и добавил, что эту технику планируют использовать как диверсионную.